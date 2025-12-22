В 2026 в Россию приедут работать 40 тысяч индийцев

В 2026 году в Россию могут приехать как минимум 40 тысяч трудовых мигрантовиз Индии.

Об этом в комментарии РИА Новости сообщил специальный представитель президента России по взаимодействию с международными организациями в сфере устойчивого развития Борис Титов.

По словам Титова, сотрудничество с Индией способно частично компенсировать нехватку рабочей силы в России.

Титов заявил также, что интерес российских работодателей к индийским мигрантам за последние годы заметно вырос. Приток таких специалистов важен для российской экономики, поделился он. Если в 2022 году гражданам Индии было выдано около восьми тысяч разрешений на работу, то в 2023 году - уже 14 тысяч, а в 2024 году их число увеличилось до 36 тысяч.

В текущем году общая квота на привлечение работников из визовых стран составляет почти 235 тысяч человек, при этом около 72 тысяч мест предусмотрены именно для граждан Индии. Для Индии трудовая миграция является одним из ключевых источников валютных поступлений: по итогам 2024 года объем денежных переводов в страну из-за рубежа достиг 129 миллиардов долларов.