 Генпрокурор: В Азербайджане роль института адвокатуры стала более активной | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Политика

Генпрокурор: В Азербайджане роль института адвокатуры стала более активной

First News Media13:18 - Сегодня
Генпрокурор: В Азербайджане роль института адвокатуры стала более активной

"Институты прокуратуры и адвокатуры очень близки друг другу. Все мы - юристы. Подобные встречи и контакты должны происходить часто, так как это может послужить повышению эффективности правосудия".

Об этом заявил генеральный прокурор Кямран Алиев, выступая на торжественной церемонии принесения присяги новыми членами Коллегии адвокатов (КА), приуроченной к профессиональному празднику 28 декабря - Дню адвоката.

По его словам, после восстановления независимости Азербайджана роль института адвокатуры в динамике развития и системе правосудия полностью изменилась в лучшую сторону, став более активной: «В последнее время мы являемся свидетелями того, насколько развился институт адвокатуры и насколько он активен в обществе. Интерес к этой профессии возрос. Хороший следователь и прокурор должны постоянно использовать знания и навыки грамотных, опытных адвокатов. Наша цель заключается в защите прав граждан, борьбе с преступностью и обеспечении справедливости судебной системы. Здоровое сотрудничество между адвокатами и следователями идет только на пользу делу. В конечном итоге это приводит к принятию справедливых решений».

Источник: АЗЕРТАДЖ

Поделиться:
273

Актуально

Общество

Лейла Алиева рассказала Euronews о деятельности IDEA в сфере охраны окружающей среды

Мнение

Паспорт без рук и ног: цена, которую платят азербайджанцы в российской военной ...

Общество

Какой будет погода в воскресенье - ПРОГНОЗ

Общество

МВД обратилось к гражданам, планирующим поездки в освобождённые территории в ...

Политика

Азербайджан и Россия обсудили распределение водных ресурсов реки Самур

Генпрокурор: В Азербайджане роль института адвокатуры стала более активной

Инам Керимов: В Азербайджане усовершенствована законодательная база в судебной сфере

Расим Мусабеков: Азербайджан вправе объявить виновных в трагедии с самолетом AZAL в розыск через Интерпол

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

В Азербайджане предложено сделать воскресенье рабочим днём для ряда учреждений

Азербайджан работает над отменой виз с пятью странами

Министр: Прекращение в РФ уголовного дела по факту крушения самолета AZAL вызывает серьезные вопросы

Баку ждет действий, а не слов: Фархад Мамедов о причине отсутствия Ильхама Алиева на саммите СНГ

Последние новости

Зеленский назвал «красные линии» Украины в переговорах

Сегодня, 16:20

Арестован экс-министр обороны Грузии

Сегодня, 16:07

В Азербайджане ожидается сильный ветер - ЖЕЛТОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Сегодня, 15:55

В Нахчыване в результате ДТП поврежден газопровод, 450 абонентов остались без газа

Сегодня, 15:48

В Италии задержали обвиняемого в России экс-сенатора и передумали

Сегодня, 15:42

Какие регионы Азербайджана в списке лучших и худших по уровню питьевого водоснабжения?

Сегодня, 15:30

Трамп потребовал опубликовать все имена «списка Эпштейна»

Сегодня, 15:17

Антикоррупционные органы Украины разоблачили ОПГ депутатов Рады

Сегодня, 15:07

МЧС приостановило эксплуатацию заправочной станции сжиженного газа

Сегодня, 15:00

В Гватемале при падении автобуса в овраг погибли 15 человек

Сегодня, 14:45

Минобороны РФ заявило о взятии Купянска под контроль

Сегодня, 14:35

По инициативе Лейлы Алиевой в Мингячевирском детском неврологическом санатории организовано новогоднее празднество для детей

Сегодня, 14:26

В Азербайджане во время родов в домашних условиях скончался новорождённый

Сегодня, 14:12

Паспорт без рук и ног: цена, которую платят азербайджанцы в российской военной машине

Сегодня, 13:57

СМИ: Турция открывает границу с Арменией

Сегодня, 13:42

Какой будет погода в воскресенье - ПРОГНОЗ

Сегодня, 13:27

Азербайджан и Россия обсудили распределение водных ресурсов реки Самур

Сегодня, 13:19

Генпрокурор: В Азербайджане роль института адвокатуры стала более активной

Сегодня, 13:18

В агдеринское село Венгли отправлена очередная группа переселенцев

Сегодня, 13:05

В Баку по маршруту 184 будут курсировать новые автобусы

Сегодня, 12:47
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43