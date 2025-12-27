Генпрокурор: В Азербайджане роль института адвокатуры стала более активной

"Институты прокуратуры и адвокатуры очень близки друг другу. Все мы - юристы. Подобные встречи и контакты должны происходить часто, так как это может послужить повышению эффективности правосудия".

Об этом заявил генеральный прокурор Кямран Алиев, выступая на торжественной церемонии принесения присяги новыми членами Коллегии адвокатов (КА), приуроченной к профессиональному празднику 28 декабря - Дню адвоката.

По его словам, после восстановления независимости Азербайджана роль института адвокатуры в динамике развития и системе правосудия полностью изменилась в лучшую сторону, став более активной: «В последнее время мы являемся свидетелями того, насколько развился институт адвокатуры и насколько он активен в обществе. Интерес к этой профессии возрос. Хороший следователь и прокурор должны постоянно использовать знания и навыки грамотных, опытных адвокатов. Наша цель заключается в защите прав граждан, борьбе с преступностью и обеспечении справедливости судебной системы. Здоровое сотрудничество между адвокатами и следователями идет только на пользу делу. В конечном итоге это приводит к принятию справедливых решений».

Источник: АЗЕРТАДЖ