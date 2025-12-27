В Администрации Президента состоялась встреча с членами Общественного совета Минсельхоза - ФОТО

Заведующий сектором по работе с НПО отдела Администрации Президента по работе с неправительственными организациями и коммуникациям Турал Алиев провел встречу с членами Общественного совета при Министерстве сельского хозяйства.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Минсельхоз, в ходе встречи заместитель министра сельского хозяйства Сарван Джафаров сообщил, что Общественный совет при Министерстве сельского хозяйства создан впервые.

Члены Общественного совета поделились своими мнениями и предложениями. Высказанные предложения были зафиксированы, и были даны ответы на вопросы членов Общественного совета.