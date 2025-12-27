МЧС приостановило эксплуатацию заправочной станции сжиженного газа

Государственное агентство по безопасному выполнению работ в промышленности и горному надзору Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) продолжает принимать соответствующие меры в пределах своих полномочий для обеспечения безопасности в промышленности и горнодобывающих работах.

Как сообщили в МЧС, 29 мая 2025 года во время плановой проверки, проведенной инспекторами агентства на заправочной станции сжиженного газа, принадлежащей частному предпринимателю Видади Бадалову и расположенной на территории села Ханлыглар Газахского района, из-за обнаруженных нарушений эксплуатация объекта была приостановлена, и экземпляр акта, составленного для устранения нарушений, был представлен предпринимателю.

Однако, на основании поступившей позже информации о незаконном восстановлении деятельности пункта без устранения нарушений, инспекторами агентства была проведена внеплановая проверка по указанному адресу, и факт подтвердился.

В результате инспекторами агентства был снова определен дополнительный срок для владельца пункта с целью устранения нарушений и составлен соответствующий акт. В то же время владельцу было вынесено предупреждение о том, что в случае неустранения выявленных нарушений в указанный срок будут применены более строгие меры в соответствии с требованиями законодательства.