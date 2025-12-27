 Литва вышла из Оттавской конвенции по противопехотным минам | 1news.az | Новости
В мире

Литва вышла из Оттавской конвенции по противопехотным минам

First News Media12:17 - Сегодня
Литва вышла из Оттавской конвенции по противопехотным минам

Литва официально вышла из Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении (Оттавская конвенция).

Как сообщило Минобороны балтийской республики, 27 декабря истек срок необходимых для этого процедур.

"Прошли шесть месяцев со дня уведомления генерального секретаря ООН о выходе из конвенции", - говорится в сообщении.

Выход из конвенции означает возможность использования, хранения и производства этого вида боеприпасов. Как ранее утверждал замминистра обороны Литвы Каролис Алекса, с выходом из Оттавской конвенции Литва в 2026 году планирует совместно с Финляндией наладить производство противопехотных мин для собственных нужд и передачи Украине. Утверждалось, что на эти цели намечено направить сотни миллионов евро. Кроме противопехотных партнеры намерены производить противотанковые мины.

Оттавская конвенция о запрете противопехотных мин вступила в силу в 1999 году, к ней присоединились 164 государства, включая Украину. По оценкам Международного комитета Красного Креста, этот вид вооружений приводит к большому числу жертв среди мирного населения и продолжает представлять опасность еще долгие годы после завершения военных действий.

Источник: ТАСС

