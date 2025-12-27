В агдеринское село Венгли отправлена очередная группа переселенцев

В рамках программы «Великое возвращение» на освобожденные от оккупации территории 27 декабря в село Венгли Агдеринского района была отправлена очередная группа переселенцев.

Переселенцы, отправившиеся с территории Дёрдйол Агдамского района, состоят из семей, которые ранее были временно расселены в различных местах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

На данном этапе в село Венгли переселяются 10 семей в составе 44 человек.

Источник: АЗЕРТАДЖ