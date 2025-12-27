МВД обратилось к гражданам, планирующим поездки в освобождённые территории в праздничные дни - ВИДЕО
Министерство внутренних дел Азербайджана (МВД) выступило с обращением к гражданам, планирующим поездки в освобождённые от оккупации районы в период праздничных дней.
Как сообщили 1news.az в пресс-службе МВД, свободное и беспрепятственное передвижение в указанные районы будет обеспечено только лицам, имеющим соответствующее разрешение.
Отмечается, что граждане должны строго соблюдать инструкции и уведомления, предоставляемые на временных полицейских постах, а также передвигаться исключительно по заранее определённым маршрутам. Подчёркивается недопустимость проноса и перевозки взрывоопасных предметов, а также необходимость посещать лишь специально отведённые для отдыха зоны.
Кроме того, МВД призвало воздерживаться от действий, способных вызвать общественное беспокойство, и не нарушать атмосферу стабильности в регионе своим поведением.
В ведомстве подчеркнули, что соблюдение данных правил является необходимым условием для обеспечения жизни и здоровья граждан, а также безопасности освобождённых территорий.