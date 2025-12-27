 Какие регионы Азербайджана в списке лучших и худших по уровню питьевого водоснабжения? | 1news.az | Новости
Какие регионы Азербайджана в списке лучших и худших по уровню питьевого водоснабжения?

First News Media15:30 - Сегодня
Какие регионы Азербайджана в списке лучших и худших по уровню питьевого водоснабжения?

Доля населения, пользующегося услугами безопасного питьевого водоснабжения в Азербайджане, составляет 38.5%.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на официальные данные, в то время как 54.4% городского населения пользуются этими услугами, среди сельского населения этот показатель составляет всего 14.1%. Это указывает на примерно четырехкратную разницу между городами и селами.

Показатели по экономическим районам также четко выявляют региональное неравенство в сфере водоснабжения. Самый высокий показатель зафиксирован в Абшерон-Хызынском экономическом районе - 71.5%. В городе Баку 69.2% населения пользуются безопасными услугами питьевого водоснабжения.

При этом в ряде экономических районов показатели резко снижены. Так, в Миль-Муганском экономическом районе этот показатель составляет всего 8.5%, в Газах-Товузском экономическом районе - 13.6%, а в Центрально-Аранском экономическом районе - 16.9%.

Другие экономические районы с низкими показателями следующие: Горный Ширван - 17%, Карабах - 17%, Лянкяран-Астара - 18.2%, Гянджа-Дашкесан - 20%.

Относительно лучшая ситуация наблюдается в Губа-Хачмазе (24.4%), Ширван-Сальяне (23.2%), Шеки-Загатале (21.1%) и Нахчыванской Автономной Республике (21.3%).

