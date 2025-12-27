Какой будет погода в воскресенье - ПРОГНОЗ

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на воскресенье, 28 декабря.

Как передает 1news.az со ссылкой на сообщение, в Баку и на Абшеронском полуострове в течение дня временами будет идти дождь. Утром в некоторых пригородных районах возможны дожди с примесью мокрого снега. Местами усиливающийся северо-западный ветер к вечеру стихнет.

Температура воздуха ночью составит 2-4 °C, днем — до 5 °C. Атмосферное давление — 753 мм ртутного столба, относительная влажность — 80-85%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, в горных и предгорных районах — снегопады. Местами возможны интенсивные осадки. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром местами возможен туман. В течение дня местами западный ветер местами усилится.

Ночью температура воздуха составит от 2 до 3 °C ниже нуля, днем — от 5 до 8 градусов ниже нуля, ночью в горах — от 6 до 11 °C ниже нуля, а днем — от 0 до 5 °C ниже нуля.

В некоторых горных районах ночью возможно образование льдин на дорогах.