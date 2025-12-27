СМИ: Турция открывает границу с Арменией

Турция откроет границу с Арменией 1 января 2026 г. для граждан третьих стран и лиц с дипломатическими паспортами, пишет газета "Грапарак" со ссылкой на свои источники.

Спецпредставитель Турции по нормализации отношений Сердар Кылыч недавно передал Еревану пакет предложений и намерений, где говорится в том числе о планах открыть границу по упомянутой схеме, пишет издание. Но для грузов границу открывать Турция пока не готова, пишет газета. Вместо этого предложили альтернативное решение – при транзите турецких товаров в Армению через Грузию конечным пунктом назначения будет указываться Армения, а не Грузия, как было раньше.

Анкара также разработала протокол об установлении дипотношений, но требует, чтобы премьер Армении Никол Пашинян лично отправился в Турцию для подписания, хотя такие документы обычно подписываются на уровне глав МИД, отмечает газета.

Еще одно требование Турции связано с железной дорогой – Анкара настаивает на том, чтобы Армения начала строительство железнодорожного полотна от Ерасха до границы с Нахчываном, как и от Ахурика до границы с Турцией. Но ввиду нехватки у Еревана средств армянская сторона обратилась к России, о чем недавно и был разговор Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.