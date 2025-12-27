В Баку по маршруту 184 будут курсировать новые автобусы

Автобусы, курсирующие по маршруту 184, соединяющему поселки Ени Сураханы, Амирджан и Бюльбюля Сураханского района столицы со станциями метро «Короглу» и «Улдуз», проходят модернизацию.

Как сообщает 1news.az со ссылкой Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), 12 вместительных автобусов марки «Yutong», которые будут введены в эксплуатацию с 28 декабря, оснащены современными, экологически чистыми технологиями, функционирующими на сжатом природном газе (СПГ).

Оплата проезда в автобусах будет осуществляться безналичным способом. Стоимость проезда установлена на уровне 0,60 AZN.