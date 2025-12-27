В последние месяцы в социальных сетях все отчетливее проявляется тревожная и опасная тенденция: граждан Азербайджана целенаправленно вовлекают в войну в Украине на стороне России.

Вербовка ведется открыто и агрессивно - через Telegram-каналы, закрытые чаты, посредников и анонимных «кураторов», предлагающих быстрые деньги, обещания легализации, российское гражданство и социальные льготы. За внешне привлекательными объявлениями скрывается отлаженный механизм вовлечения людей в чужую войну, где человеческая жизнь рассматривается исключительно как расходный материал.

Резкий рост сообщений о гибели азербайджанцев, воевавших на стороне России, лишь подчеркивает масштаб и глубину проблемы. Эти смерти - не единичные трагедии и не «частный выбор» отдельных лиц, а прямое следствие системной политики, при которой иностранцев, мигрантов и уязвимые социальные группы используют для восполнения потерь на фронте. При этом вся ответственность за последствия перекладывается на самих завербованных, тогда как государство, ведущее войну, фактически дистанцируется от судьбы тех, кого еще вчера называло «добровольцами» и «героями».

Показательной в этом контексте стала история бойца по имени Ильдырым - выходца из Азербайджана, потерявшего на фронте руки и ноги. Этот случай превратился в символ циничной и противоречивой политики, которую Россия проводит в отношении иностранцев и мигрантов, втянутых в так называемую «специальную военную операцию».

Недавно Life.ru сообщил, что иностранному военнослужащему по имени Илдирим (Ильдырым -ред.) из Азербайджана, лишившемуся всех конечностей в ходе боевых действий, изначально отказались выдавать российский паспорт. Причина прозвучала абсурдно и жестоко одновременно: для оформления документа нового образца требовались биометрические данные, включая отпечатки пальцев, которые физически невозможно было снять у человека без рук. Формальная процедура оказалась важнее человеческой судьбы.

По информации издания, мужчина приехал в Россию из Азербайджана и в 2024 году подписал контракт с Министерством обороны РФ. Он участвовал в боевых действиях, получил тяжелейшие ранения и лишился не только здоровья, но и всех документов. В результате человек оказался в полном правовом вакууме. Несмотря на то, что участие в СВО формально дает право на упрощенное получение гражданства, российская бюрократическая машина отказалась признавать очевидную реальность. Без паспорта он не мог получить положенные выплаты, доступ к медицинской помощи и высокотехнологичному протезированию, фактически оставаясь брошенным системой, ради которой пожертвовал всем.

Лишь после того, как история получила широкий общественный резонанс и стала предметом обсуждения в СМИ, ситуация сдвинулась с мертвой точки. Паспорт был выдан - не как следствие последовательной правовой процедуры, а под давлением общественного мнения. Этот эпизод наглядно продемонстрировал, как в действительности работает российская система: пока человек нужен - он «герой», как только он становится обузой - о нем предпочитают забыть.

Случай Ильдырыма - не исключение, а симптом более масштабного явления. Участие азербайджанцев в СВО происходит по нескольким направлениям, различающимся по формальному статусу, но сходным по конечному результату. Во всех случаях риски, потери и последствия перекладываются на самих людей, тогда как государство-инициатор конфликта снимает с себя обязательства.

Часть азербайджанцев, участвующих в боевых действиях на стороне России, действительно являются гражданами РФ. Многие из них - выходцы из семей мигрантов, родившиеся или выросшие в России. Формально они подпадают под российское законодательство, но фактически оказываются в роли пушечного мяса в войне, ставящей под угрозу их безопасность.

Другая, более уязвимая категория - трудовые мигранты. Именно здесь наиболее ярко проявляется цинизм российской политики. Люди, находящиеся в зависимости от работодателей, полиции и миграционных служб, сталкиваются с навязанным «выбором», в котором нет альтернатив: депортация, уголовное преследование или фронт. Подписанные в таких условиях «контракты» не имеют ничего общего с добровольным решением и по своей сути являются формой принуждения, прикрытого юридическими формулировками.

Особую тревогу вызывает участие в СВО ветеранов 44-дневной войны. Людей, которые уже прошли через боевой опыт, защищали территориальную целостность Азербайджана и получили статус гази, втягивают в чужую войну, подменяя понятия и эксплуатируя психологические травмы, социальную неустроенность и финансовые трудности. Это пересечение моральной границы, за которой начинается откровенная эксплуатация человеческого ресурса.

Участие гази и ветеранов в этой войне является категорически недопустимым. Это не только политический или правовой вопрос - это вопрос национального достоинства. Люди, воевавшие за свою страну, не должны становиться инструментом в руках другого государства, ведущего агрессивную войну. Здесь необходима четкая и однозначная позиция общества. Молчание или попытки «понять мотивы» лишь легитимизируют практику, при которой человеческая жизнь обесценивается.

Формально Россия отрицает использование наемников. Однако реальная практика говорит об обратном. Когда иностранцев и мигрантов вовлекают в войну через давление, обещания гражданства, социальных льгот или освобождения от уголовной ответственности, речь идет о скрытом наемничестве, замаскированном под «контрактную службу». История Ильдырыма окончательно разрушает миф о «социальных гарантиях»: потеряв все, человек оказался не нужен системе. Паспорт превратился не в право, а в предмет торга.

Важно подчеркнуть и правовой аспект. Вступление граждан Азербайджана в состав вооруженных формирований на территориях других государств и участие в боевых действиях прямо запрещено действующим законодательством Азербайджанской Республики и влечет за собой уголовную ответственность. Попытки представить такую вербовку как «личный выбор» являются манипуляцией, направленной на обход закона и моральных норм. Речь идет не о частной инициативе, а о сознательном вовлечении граждан Азербайджана в вооруженный конфликт, не имеющий к их стране никакого отношения, но несущий тяжелые правовые и человеческие последствия.

На этом фоне встает вопрос о действиях внутри самого Азербайджана. Очевидно, что политика и санкции в сфере борьбы с наемничеством должны быть ужесточены. Речь идет о четких правовых сигналах: участие в чужих войнах, особенно по линии принуждения и вербовки, не может оставаться в серой зоне. Необходимы профилактическая работа, правовая оценка вербовочных схем, сотрудничество с международными структурами и защита прав граждан Азербайджана за рубежом, включая активное использование консульских механизмов.

История бойца, оставшегося без рук, без ног и без паспорта, - это не гуманитарная драма в вакууме. Это предупреждение. Она показывает, что за риторикой о «братстве», «общем прошлом» и «защите прав» скрывается холодный расчет и готовность использовать людей до последнего, а затем списать. Россия заманивает, принуждает и использует мигрантов, иностранных граждан и собственных граждан как ресурс. Когда этот ресурс исчерпан, он становится проблемой.

Ильдырым получил паспорт лишь потому, что его история стала неудобной для системы. Сколько подобных историй остаются неизвестными - вопрос риторический. Именно поэтому сегодня важно говорить об этом открыто, жестко и без иллюзий. Потому что за каждым таким случаем стоит человеческая жизнь, сломанная судьба и ответственность тех, кто эту войну ведет, и подпитывает ее чужими руками и жизнями.