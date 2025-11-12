Министр обороны Азербайджана отбыл в Боснию и Герцеговину - ФОТО
Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов отбыл с визитом в Боснию и Герцеговину.
По сообщению пресс-службы Министерства обороны Азербайджана, в рамках визита З.Гасанов встретился с членом Президиума Боснии и Герцеговины Желькой Цвиянович.
На встрече состоялся широкий обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.
Министр обороны также посетил мемориальный комплекс, воздвигнутый в Парке Дружбы в память о жертвах геноцидов в Ходжалы и Сребренице, и возложил к нему венок.
