Министр: Прекращение в РФ уголовного дела по факту крушения самолета AZAL вызывает серьезные вопросы

Прекращение Следственным комитетом России уголовного дела по факту крушения самолета AZAL вызывает у Азербайджана серьезные вопросы.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге по итогам года.

По его словам, Следственный комитет России направил Азербайджану письмо по расследованию катастрофы самолёта AZAL:

«В письме были моменты, вызывающие у нас серьёзное удивление. Основной вопрос заключался в том, что в письме уже указывалось на прекращение уголовного дела. Безусловно, такой шаг вызывает у нас серьёзные вопросы. В связи с этим соответствующие органы направили на письмо официальный ответ», — отметил министр.

Он подчеркнул, что ожидание Азербайджана по делу о катастрофе самолёта AZAL заключается в том, чтобы российская сторона выполнила свои обязательства.

«Вчера был день годовщины трагедии. Выражаю соболезнования семьям погибших. Факт поражения самолёта был впоследствии признан Россией, и было объявлено о выплате компенсации. Это было очень важное заявление. Наше ожидание заключается в полном исполнении этого процесса», — добавил министр.