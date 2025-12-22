Разъяснены причины неучастия Ильхама Алиева в саммитах ЕАЭС и СНГ

Разъяснены причины неучастия Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в состоявшемся 21 декабря в Санкт-Петербурге заседании Высшего Евразийского экономического совета и предстоящем сегодня неформальном Саммите глав государств СНГ.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Администрации Президента, Президент Ильхам Алиев не участвовал в состоявшемся 21 декабря заседании Высшего Евразийского экономического совета, поскольку Азербайджан не является членом Евразийского экономического союза.

Глава нашего государства не сможет принять участие в неформальном Саммите глав государств СНГ, который пройдет сегодня в Санкт-Петербурге, из-за плотного рабочего графика.

Напомним, что Азербайджанская Республика, как государство-член, регулярно участвует в официальных саммитах СНГ и придает важное значение сотрудничеству в рамках СНГ, в том числе развитию двусторонних отношений с государствами-членами.

Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ, состоявшемся 9-10 октября этого года в городе Душанбе (Таджикистан). Проведенные в рамках заседания встречи как на двустороннем, так и многостороннем уровне были плодотворными.