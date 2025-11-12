 МЧС обратилось к пользователям маломерных судов в связи с туманной погодой | 1news.az | Новости
Общество

МЧС обратилось к пользователям маломерных судов в связи с туманной погодой

Феликс Вишневецкий09:50 - Сегодня
Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к пользователям маломерных судов в связи с туманными погодными условиями.

В обращении МЧС отмечается, что, по информации Национальной гидрометеорологической службы, туманная погода, наблюдаемая на территории страны, сохранится, и подчеркивается, что, в частности, в акватории Каспийского моря в направлении города Баку и Абшеронского района видимость на море составит 50–200 метров.

«С учётом этого МЧС обращается к пользователям маломерных судов и напоминает, что эксплуатация таких судов в условиях тумана запрещена в целях обеспечения безопасности. Помните: игнорирование правил - угроза жизни. В случае опасности звоните по номеру 112», - отмечается в обращении.

