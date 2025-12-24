Глава ГЭЦ: Ребенок, который учит уроки, сможет поступить в университет, репетитор не нужен
Достаточно читать учебные пособия, которые мы публикуем. Если ребёнок дисциплинированный и умеет работать над собой, репетитор не нужен.
Об этом заявила председатель Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде
"Если с раннего возраста удастся сформировать у детей самостоятельность, умение принимать решения, получать информацию, читать и ответственно относиться к урокам, необходимость в репетиторах тоже исчезнет", - добавила она.
429