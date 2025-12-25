Мать погибшего в крушении самолета AZAL Мухаммедали: «Триста шестьдесят пять дней, в которых каждый вдох был пронизан памятью о тебе»

Рабия Байрамова, потерявшая своего 13-летнего сына Мухаммедали в крушении самолёта Azerbaijan Airlines (AZAL), следовавшего рейсом из Баку в Грозный и разбившегося вблизи аэропорта Актау в Казахстане, сегодня в годовщину трагедии поделилась трогательным постом в его память.

"Триста шестьдесят пять дней, в которых каждый вдох был пронизан памятью о тебе. Говорят, время лечит, но оно лишь учит нас жить с этой тишиной, которая поселилась в доме без твоего голоса…

Сегодня ровно год, как ты ушёл в лучший из миров, мой Мухаммад-Али. Но если бы кто-то спросил меня, где ты сейчас, я бы просто приложила руку к сердцу. Ты там. В каждом его ударе, в каждой молитве, в каждой слезе и в каждой улыбке, которую я храню для тебя…

Ты всегда стремился быть первым, быть лучшим - и ты остался им: моим главным чемпионом, моим достойным сыном…

Этот год научил меня видеть тебя во всём: в солнечном луче, в звёздах на небе, в снежинках, в капельках дождя, в тихом шёпоте молитвы. Сегодня я ехала к тебе, и в небе появилась радуга… В этой радуге я видела тебя.

Каждый раз, когда ты приходишь в мои сны, я просыпаюсь с улыбкой на лице, потому что так я чувствую связь с тобой. Ты не просто оставил след - ты оставил после себя сияние, которое не под силу погасить даже времени…

Мой Мухаммад-Али, мой свет, мой аманат. Я благодарю Всевышнего за каждый день, который был нам дан вместе. Ты был подарком, честью и гордостью.

И хотя сегодня моё сердце плачет, оно наполнено бесконечной благодарностью за то, что я - твоя мама…

Пусть Аллах дарует тебе самые высокие сады Фирдауса. Мы не прощаемся, мой родной. Мы просто ждём встречи там, где больше нет разлук.

Аллах декъал войл хьо, мой чемпион. Навсегда. В каждом мгновении. В каждой мысли…", -

- написала Рабия Байрамова.

Напомним, что авиакатастрофа произошла 25 декабря 2024 года близ Актау: крушение потерпел пассажирский самолёт AZAL, выполнявший рейс Баку–Грозный.

На борту находились 67 человек, включая пятерых членов экипажа. В результате катастрофы погибли 38 пассажиров, 29 человек выжили.