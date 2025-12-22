Судья Сумгайытского суда погибла в ДТП - ОБНОВЛЕНО

Судья Сумгайытского суда по тяжким преступлениям Айнур Рзаева погибла в результате дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщает Sumqayit24.az, инцидент произошёл на автодороге Новханы–Пиршаги.

По предварительным данным, автомобиль марки «Nissan», в котором находилась А.Рзаева, столкнулся с другим транспортным средством.

Отмечается, что за рулём автомобиля находилась не А.Рзаева, а другой человек.

В результате аварии Айнур Рзаева получила тяжёлые травмы и была доставлена в больницу. Несмотря на усилия врачей, она скончалась в медучреждении.

Водитель автомобиля получил различные тяжёлые телесные повреждения. Его состояние оценивается, как тяжёлое.

По информации Unikal, Айнур Рзаева была дочерью погибшего военнослужащего. На эту должность она была назначена в 2022 году указом Президента Ильхама Алиева «О назначении ряда судей судов первой инстанции».

Как сообщает Report, инцидент зафиксирован на трассе Новханы-Пиршаги.

По предварительной информации, автомобиль марки Nissan, которым управляла А.Рзаева, столкнулся с другим транспортным средством. От полученных травм она погибла на месте происшествия.

По факту начато расследование.