Смена названия Пентагона может обойтись в 2 млрд долларов

Смена названия Министерства обороны США на «министерство войны» может обойтись федеральному бюджету в $2 млрд. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, указ президента Дональда Трампа предусматривает замену тысяч вывесок, табличек, бланков и значков на военных объектах США по всему миру. Только новые бланки и вывески могут стоить около $1 млрд.

Кроме того, расходы связаны с необходимостью переписывания цифрового кода для всех открытых и закрытых веб-ресурсов, а также программного обеспечения, включая засекреченные системы. Для вступления указа в силу требуется одобрение Конгресса.