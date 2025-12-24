Путин наградил Соловьева орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил телеведущего Владимира Соловьева орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Вручение государственных наград состоялось в Екатерининском зале Кремля в среду. Орденов, медалей и почетных званий были удостоены известные представители мира музыки и искусства, деятели науки и образования, а также выдающиеся спортсмены, работники сферы здравоохранения, индустрии, аграрного сектора и другие заслуженные личности.

Глава государства также вручил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой.