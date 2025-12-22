Из-за дверей авто Tesla не менее 15 человек погибли в авариях в США

За последние десять лет в США не менее 15 человек погибли в авариях с автомобилями Tesla из-за проблем с электрическими дверями, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, эти случаи произошли, когда пассажиры или спасатели не смогли открыть двери после столкновения или возгорания. В целом за десятилетие зафиксировано около десяти подобных инцидентов.

Отмечается, что в декабре 2025 года в Вирджинии полицейскому пришлось разбить окно загоревшейся Tesla Model Y, чтобы спасти водителя, поскольку двери машины не открывались.