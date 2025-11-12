СВР: Армения хочет «отвязаться» от России

Армения из политических соображений хочет "отвязаться" от Москвы и оказать помощь Украине, приобретая часть зерна у Киева по более высоким ценам, с возмещением Еревану переплаты за счет средств Евросоюза.

Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

Об этом передает 1news.az со ссылкой на РИА Новости.

"Долгие годы Армения закупала в России зерно. Сейчас армяне, как говорится, из политических соображений "хотят отвязаться" от Москвы и оказать помощь Украине - приобретать часть необходимых объемов зерна у Украины», - говорится в сообщении пресс-бюро.

Однако украинское зерно более чем в полтора раза дороже российского, подчеркнули в СВР.

"Брюсселю предлагается возместить превышение стоимости украинского зерна", - добавили в пресс-бюро.

Ранее премьер Армении сообщил, что поступают новые заявки на импорт товаров из России по железнодорожному маршруту через территорию Азербайджана.

По данным Минтранс РФ, 132 вагона с российской пшеницей будут доставлены в Армению по железнодорожному маршруту через Азербайджан и Грузию до конца января 2026 года.