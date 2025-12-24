 Суд РФ отменил приговор Фаику Алиеву | 1news.az | Новости
Суд РФ отменил приговор Фаику Алиеву

First News Media20:20 - Сегодня
Смоленский областной суд 24 декабря отменил приговор, вынесенный главе региональной общественной ассоциации «Национальный конгресс Смоленской области», главе местной азербайджанской диаспоры Фаику Алиеву. Дело направлено на повторное рассмотрение, сообщает «Ъ».

Приговор Фаику Алиеву был вынесен Ленинским райсудом Смоленска 16 октября этого года, он был взят под стражу в зале суда. Общественнику и предпринимателю инкриминировали мошенничество при оплате потребленной электроэнергии принадлежащим ему рестораном (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и сопутствующую дачу взятки (ч. 4 ст. 291 УК РФ) сотруднику местного подразделения «Россетей». Суд назначил ему четыре года колонии и штраф в размере 8,4 млн руб (181 тыс AZN).

Защита обжаловала приговор. В частности, адвокат указала, что суд первой инстанции не дал должной оценки тем обстоятельствам, что Фаик Алиев признал свою вину, раскаялся и даже погасил ущерб по уголовному делу на 840 тыс. руб. (18 тыс AZN), а кроме того, характеризовался исключительно положительно. На процесс прибыла представитель Смоленской общественной палаты, членом которой до недавнего времени был Фаик Алиев, Елена Ульяненкова. Она хотела выступить свидетелем, но судья в этом отказал, пояснив, что защита и так заявила достаточное количество фактов, которые положительно характеризуют Фаика Алиева.

В итоге облсуд согласился с защитой и отправил дело на новое рассмотрение. При этом фигуранта оставили под стражей до 24 февраля 2026 года. «Это маленькая, промежуточная победа, готовимся к следующему заседанию, рассчитываем на справедливое решение»,— прокомментировала решение суда адвокат Олеся Кузниченко.

