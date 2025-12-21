Во время лодочной прогулки утонул лидер крупнейшей преступной группировки 1990-х Аверин

В Подмосковье в акватории одного из яхт-клубов на Клязьминском водохранилище во время лодочной прогулки утонул бизнесмен Виктор Аверин, имя которого ранее связывали с так называемой Солнцевской группировкой - одной из крупнейших преступных группировок 1990-х годов.

Об этом сообщают российские СМИ. Аверину было 69 лет.

По предварительным данным, в лодке кроме Аверина было ещё пять человек, судно по не установленным пока причинам перевернулось. Остальным пассажирам удалось спастись. Как пишет "Коммерсант", для поисков тела Виктора Аверина привлекли водолазов, и они его под водой нашли. Факт его гибели подтвердила СМИ его вдова.

Издание StarHit пишет о том, что одним из пассажиров был отец генерального директора компании "РусГидро" Виктора Хмарина - бизнесмен Виктор Хмарин-старший. Об этом же пишет телеграм-канал 112. Это однокурсник президента России Владимира Путина, его имя упоминалось в ряде журналистских расследований. Официально имена пассажиров не назывались.

Аверина, известного как Авера-старший, называли одним из лидеров Солнцевской группировки. Сам он не подтверждал своей причастности к ней, несмотря на попытки привлечь его к уголовной ответственности, он ни разу не был осуждён. Был президентом клуба спортивного голубеводства, занимался также финансированием строительства храма в Солнцево.