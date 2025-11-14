В результате ракетного обстрела Киева нанесен ущерб зданию посольства Азербайджана в Украине - ФОТО

В результате многокомбинационного авиаудара вооруженных сил РФ по Киеву, совершенному в ночь на 14 ноября, нанесен серьезный ущерб по зданию посольства Азербайджана в Украине.

Как сообщает с места событий собственный корреспондент АЗЕРТАДЖ, одна из ракет упала на территорию посольства, в результате чего там образовалась большая трещина. Стены здания нашего посольства, включая само здание, получили серьезные повреждения. Часть стены снесло, разбиты окна, а также повреждены автомобили дипломатов.

На место происшествия прибыли также представители соответствующих украинских ведомств, которые расследуют масштабы ущерба.

Отметим, что это не первый случай. Здание посольства Азербайджана в Украине уже несколько раз получало повреждения в результате авиаударов по Киеву. Однако на этот раз ущерб гораздо масштабнее и серьезнее.

Среди сотрудников посольства пострадавших нет.

По данным Киевской городской военной администрации, в результате обстрела столицы Украины баллистическими ракетами и беспилотниками погибли по меньшей мере четыре мирных жителя и около 30 получили ранения. Среди пострадавших есть и дети.

В ходе авиаударов было применено около 20 баллистических и крылатых ракет, а также запущено более 400 ударных дронов.