Главы МИД Азербайджана и ОАЭ обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Абдуллой бин Заидом Аль Нахайяном.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана, основным предметом обсуждения стали военные столкновения, наблюдаемые в последние дни на Ближнем Востоке, и напряженность в сфере безопасности.

Стороны выразили глубокую обеспокоенность сложившейся ситуацией. Было особо отмечено, что продолжающаяся военная эскалация создает серьезные риски для региональной стабильности, и подчеркнута необходимость соблюдения норм и принципов международного права, а также урегулирования конфликта посредством диалога и политических средств.

Было заявлено, что обеспечение безопасности гражданского населения и объектов является приоритетной задачей. Министр Джейхун Байрамов выразил соболезнования в связи с гибелью и ранениями мирных жителей в результате противостояния.

Министры также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Источник: Report