Гюльтекен Гаджибейли освободили после дачи показаний - ОБНОВЛЕНО

Гюльтекен Гаджибейли дала показания в качестве свидетеля в Службе государственной безопасности.

Как сообщает Report, после того как она ответила на вопросы следователя, её отпустили.

Отметим, что СГБ провело обыск в доме Гюльтекен Гаджибейли.

24 феврля, 19:12

Стало известно о проведении Службой госбезопасности (СГБ) обыска в доме Гюльтекин Гаджибейли.

Гюльтекин Гаджибейли была приглашена на допрос в качестве свидетеля.

Согласно информации, Гюльтекин Гаджибейли была приглашена в Службу государственной безопасности в рамках уголовного дела, возбужденного в СГБ в отношении Рамиза Мехдиева и других лиц.

Источник: Report