Гюльтекен Гаджибейли освободили после дачи показаний - ОБНОВЛЕНО
Гюльтекен Гаджибейли дала показания в качестве свидетеля в Службе государственной безопасности.
Как сообщает Report, после того как она ответила на вопросы следователя, её отпустили.
Отметим, что СГБ провело обыск в доме Гюльтекен Гаджибейли.
24 феврля, 19:12
Стало известно о проведении Службой госбезопасности (СГБ) обыска в доме Гюльтекин Гаджибейли.
Гюльтекин Гаджибейли была приглашена на допрос в качестве свидетеля.
Согласно информации, Гюльтекин Гаджибейли была приглашена в Службу государственной безопасности в рамках уголовного дела, возбужденного в СГБ в отношении Рамиза Мехдиева и других лиц.
Источник: Report
1209