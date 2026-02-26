Захарова: Россия исполняет договоренности в связи с крушением самолета AZAL

Россия последовательно исполняет все договоренности Москвы и Баку в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL).

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает lenta.ru.

«Лидеры России и Азербайджана подробно обсудили тему авиакатастрофы в ходе встречи 9 октября прошлого года в Душанбе. С российской стороны были даны развернутые пояснения, последовательно работаем над исполнением всех достигнутых договоренностей, о чем регулярно информируем азербайджанских партнеров как по дипломатическим каналам, так и по линии правительств», — сказала она.