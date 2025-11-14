Арастун Оруджлу вызван в Генпрокуратуру.

Официальное обращение Генеральной прокуратуры было передано по Общественному телевидению.

Согласно информации, Арастуну Мамед оглу Оруджлу было направлено официальное уведомление о вызове в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры на основании ст. 467-13.4 Уголовно-процессуального кодекса Азербайджанской Республики.

Он должен явиться 21 ноября в 14:00 в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры по адресу: г. Баку, Бинагадинский район, ул. Сулеймана Сани Ахундова, д. 160.

По делу Арастуна Оруджлу принято решение о привлечении его в качестве обвиняемого по ст. 281.2 УК Азербайджана (открытые призывы, направленные против государства, если совершены повторно или группой лиц).

Так как он скрывался за пределами Азербайджана, уклоняясь от следствия, против него был объявлен розыск. По решению Бинагадинского районного суда от 23 февраля этого года в отношении него была избрана мера пресечения в виде задержания заочно.

18 сентября были внесены дополнения и изменения в суть обвинения, и в отношении Арастуна Оруджлу принято решение о привлечении его в качестве подозреваемого по статьям 220.2 и 281.2 УК.

Сообщается, что 4 января 2023 года на платформе YouTube на канале «Ərəstun Oruclunun kanalı» и 24 октября 2024 года на канале «Azərfreedom TV» он совместно с другими лицами, действуя в заранее согласованной группе, выступал с открытыми призывами к применению насилия против законно сформированной и действующей власти Азербайджана, и распространял эти призывы.

Обвиняемому было сделано предупреждение о том, что в случае неявки может быть начато заочное производство, вынесен заочный приговор или вынесено другое заключительное решение суда.