Азербайджанским туристам на заметку: Грузия меняет правила въезда с 2026 года
С 1 января 2026 года все иностранные граждане, въезжающие в Грузию, обязаны иметь действующий полис медицинского страхования на весь период пребывания в стране.
Требование распространяется на всех иностранных граждан, въезжающих в Грузию с туристическими, деловыми или транзитными целями.
Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL рекомендует пассажирам, планирующим поездки в Грузию с 1 января 2026 года, заранее учитывать новые требования при подготовке к путешествию и оформлять медицинскую страховку до вылета, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу ЗАО Azerbaijan Airlines.
Согласно установленным правилам, иностранные граждане должны иметь полис медицинского страхования и страхования от несчастных случаев, действующий на весь период пребывания в стране - с даты въезда до даты выезда. Минимальный размер страхового покрытия должен составлять не менее 30 000 грузинских лари (19 тыс AZN).
Страховой полис может быть оформлен как в грузинских, так и в иностранных страховых компаниях. Документ должен быть представлен в электронном или бумажном виде и быть доступен на грузинском или английском языке.
Страховой полис должен содержать следующую обязательную информацию:
- Стороны договора страхования;
- Территория действия договора страхования;
- Предмет страхования;
- Даты начала и окончания действия страхового покрытия;
- Страховые риски;
- Размер страховой суммы (лимиты);
- Размер страховой премии;
- Место и условия оплаты.
Новое требование вводится в соответствии с законом Грузии «О туризме». Постановление правительства Грузии «Об утверждении Правил и условий обязательного медицинского страхования и страхования от несчастных случаев для туристов, въезжающих в Грузию» вступит в силу 1 января 2026 года.