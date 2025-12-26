 Азербайджанским туристам на заметку: Грузия меняет правила въезда с 2026 года | 1news.az | Новости
Азербайджанским туристам на заметку: Грузия меняет правила въезда с 2026 года

Феликс Вишневецкий14:20 - Сегодня
Азербайджанским туристам на заметку: Грузия меняет правила въезда с 2026 года

С 1 января 2026 года все иностранные граждане, въезжающие в Грузию, обязаны иметь действующий полис медицинского страхования на весь период пребывания в стране.

Требование распространяется на всех иностранных граждан, въезжающих в Грузию с туристическими, деловыми или транзитными целями.

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL рекомендует пассажирам, планирующим поездки в Грузию с 1 января 2026 года, заранее учитывать новые требования при подготовке к путешествию и оформлять медицинскую страховку до вылета, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу ЗАО Azerbaijan Airlines.

Согласно установленным правилам, иностранные граждане должны иметь полис медицинского страхования и страхования от несчастных случаев, действующий на весь период пребывания в стране - с даты въезда до даты выезда. Минимальный размер страхового покрытия должен составлять не менее 30 000 грузинских лари (19 тыс AZN).

Страховой полис может быть оформлен как в грузинских, так и в иностранных страховых компаниях. Документ должен быть представлен в электронном или бумажном виде и быть доступен на грузинском или английском языке.

Страховой полис должен содержать следующую обязательную информацию:

- Стороны договора страхования;

- Территория действия договора страхования;

- Предмет страхования;

- Даты начала и окончания действия страхового покрытия;

- Страховые риски;

- Размер страховой суммы (лимиты);

- Размер страховой премии;

- Место и условия оплаты.

Новое требование вводится в соответствии с законом Грузии «О туризме». Постановление правительства Грузии «Об утверждении Правил и условий обязательного медицинского страхования и страхования от несчастных случаев для туристов, въезжающих в Грузию» вступит в силу 1 января 2026 года.

