Украинка, торговавшая органами в Азербайджане, экстрадирована в Казахстан - ФОТО

Гражданка Украины, обвиняемая в незаконной торговле человеческими органами, была экстрадирована из Польши в Казахстан.

Как отмечается, женщина в период с июля 2017 года по январь 2019 года скупала почки в нескольких странах - Казахстане, Армении, Азербайджане, Кыргызстане, Таджикистане, Таиланде и Узбекистане для последующей продажи на черном рынке.

35-летняя подозреваемая находилась в международном розыске пять лет и была задержана случайно в Польше. Казахстанский суд заочно приговорил её к 12 годам лишения свободы. Расследование продолжается.

Источник: SputnikКазахстан

Джамиля Суджадинова