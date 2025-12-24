Украинка, торговавшая органами в Азербайджане, экстрадирована в Казахстан - ФОТО
Гражданка Украины, обвиняемая в незаконной торговле человеческими органами, была экстрадирована из Польши в Казахстан.
Как отмечается, женщина в период с июля 2017 года по январь 2019 года скупала почки в нескольких странах - Казахстане, Армении, Азербайджане, Кыргызстане, Таджикистане, Таиланде и Узбекистане для последующей продажи на черном рынке.
35-летняя подозреваемая находилась в международном розыске пять лет и была задержана случайно в Польше. Казахстанский суд заочно приговорил её к 12 годам лишения свободы. Расследование продолжается.
Источник: SputnikКазахстан
Джамиля Суджадинова
