Индия приняла к сведению смертный приговор в отношении экс-премьера Бангладеш

First News Media16:55 - Сегодня
Индия приняла к сведению смертный приговор в отношении экс-премьера Бангладеш

Индия приняла к сведению решение суда Бангладеш, приговорившего экс-премьера этой страны Шейх Хасину к смертной казни за преступления против человечности при подавлении массовых беспорядков в 2024 году.

Об этом говорится в заявлении индийского МИД.

«Индия приняла к сведению приговор, вынесенный «Международным уголовным трибуналом Бангладеш» в отношении бывшего премьер-министра Шейх Хасины, - говорится в заявлении индийского внешнеполитического ведомства. - Как близкий сосед, Индия по-прежнему привержена интересам народа Бангладеш, в том числе обеспечению мира, демократии, интеграции и стабильности в этой стране». МИД Индии подчеркнул, что «всегда будет конструктивно взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами».

МИД Бангладеш направил официальное письмо правительству Индии с просьбой передать бывшего премьер-министра Шейх Хасину в соответствии с действующим между двумя странами соглашением об экстрадиции.

Шейх Хасина с августа 2024 года находится в Индии, куда она улетела после массовых беспорядков. Международный трибунал по уголовным делам Бангладеш приговорил ее к смертной казни, признав виновной по всем пунктам обвинения. Смертный приговор также объявлен бывшему главе МВД Бангладеш Асадуззаману Хану Камалю. Бывший генеральный инспектор полиции Чоудхури Абдулла Аль Мамун, который проходил обвиняемым по этому делу, получил пять лет лишения свободы. Он ранее согласился сотрудничать со следствием и признал вину. При оглашении приговора Шейх Хасина не присутствовала в зале суда.

По законам Бангладеш, она может подать апелляцию только в случае ареста или если она сдастся властям в течение 30 дней после оглашения приговора. Экс-премьер резко раскритиковала решение суда и обвинила его в том, что ей не дали возможности защитить себя. По ее словам, судьи и юристы «публично выражали симпатию к нынешним властям».

Шейх Хасина неоднократно в интервью в СМИ заявляла, что она не отдавала приказа убивать участников беспорядков, и утверждает, что эти указания исходили от Мухаммада Юнуса, который возглавил временное правительство после ее бегства из страны.

В июле 2024 года Бангладеш охватили антиправительственные протесты, активное участие в них принимали студенты, недовольные высоким уровнем безработицы и отсутствием экономических перспектив. В результате беспорядков и стычек протестующих с полицией погибли около 1,4 тыс. человек. 5 августа 2024 года Шейх Хасина скрылась в Индии. Всеобщие парламентские выборы Бангладеш запланированы на февраль 2026 года.

Источник: ТАСС

