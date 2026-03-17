Представительство ООН поздравило Азербайджан с «Торпаг чершенбеси» - ФОТО
Представительство ООН в Азербайджане поздравило страну с "Илахыр чершенбе" ("Торпаг чершенбеси" или Вторник земли).
Об этом говорится на официальной странице представительства в соцсети "Х".
"Поздравляем Азербайджан с "Торпаг чершенбеси", последним вторником перед Новрузом, символизирующим пробуждение земли и обновление жизни с приходом весны. ООН в Азербайджане желает всем изобилия, надежды и процветания", - говорится в сообщении.
Happy Torpaq Charshanba (Earth Tuesday)! 🌱
The final Tuesday before Novruz, Torpaq Charshanba symbolizes the awakening of the earth and the renewal of life with the arrival of spring.
The UN in Azerbaijan wishes everyone abundance, hope, and prosperity. 🌿✨#TorpaqÇərşənbəsi… pic.twitter.com/UbaOxPjl1U — UN in Azerbaijan (@UNinAzerbaijan) March 17, 2026