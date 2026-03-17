Референдум по новой конституции в Казахстане признали состоявшимся

Центральная комиссия референдума на заседании о подведении итогов голосования признала, что референдум 15 марта состоялся, а новая конституция республики принята, передает корреспондент ТАСС.

После оглашения итогов голосования, из которых следует, что за новый основной закон высказались 87,15% пришедших на референдум, члены комиссии проголосовали за принятие этих результатов единогласно. "В каждом регионе поддержали данное решение [о принятии новой конституции], то есть проголосовали за, большинство граждан. Таким образом, требование [о необходимости поддержки] более половины граждан в не менее чем 2/3 областей по всей республике, где 20 регионов, было соблюдено. Поэтому новая конституция признается принятой", - сказал председатель комиссии Нурлан Абдиров на заседании.

Согласно данным комиссии, поддержали принятие нового основного закона 7 954 667 голосовавших из 12 482 613 человек, которые были внесены в списки избирателей. Против проголосовали 898 099 человек. Комиссия, как и на референдуме 2024 года по вопросу строительства первой АЭС, не рассчитывает в процентном соотношении количество голосовавших против.

Явка избирателей на референдум составила 73,12%. По данным комисси, проголосовать на участках внутри страны и за рубежом пришли 9 127 192 человек.