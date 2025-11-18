Азербайджанская парламентская и экспертная делегация находится с визитом в США - ФОТО

Делегация, в состав которой входят депутаты Милли Меджлиса Азербайджана Самед Сеидов, Анатолий Рафаилов, Нигяр Арпадараи, Турал Гянджалиев, исполняющая обязанности начальника Управления сотрудничества с международными правозащитными институтами МИД Азербайджана Джале Ибрагимова, руководитель отдела Центра анализа международных отношений Васиф Гусейнов и председатель Бакинской религиозной общины сефардских евреев Замир Исаев, находится с визитом в США.

Целью визита является проведение встреч с членами верхней и нижней палат Конгресса США, представителями администрации США, ведущих аналитических центров и еврейских организаций, информирование о реалиях региона, положительной динамике в азербайджано-американских отношениях, о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией.

17 ноября делегация приступила к работе - первой встречей стал прием в офисе члена Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Джима Берда, где делегацию приняла руководитель офиса Сара Росник.

Позднее делегация приняла участие в круглом столе с представителями ряда ведущих еврейских организаций США, аналитических центров и помощниками членов Конгресса.

В ходе встреч члены делегации предоставили информацию о процессах на Южном Кавказе, оживлении азербайджано-американских двусторонних отношений после Вашингтонского саммита 8 августа, а также о необходимости отмены 907-й поправки, инициативах, которые выдвигались в Конгрессе США против Азербайджана и др. Были даны ответы на интересующие противоположную сторону вопросы.

В последующие дни делегация проведет встречи в Государственном департаменте США, с членами верхней и нижней палат Конгресса, представителями аналитических центров и Торговой палаты «Азербайджан–США».

Визит продлится до 21 ноября.

Источник: АЗЕРТАДЖ