Фархад Мамедов в интервью «Грапарак»: На сегодня есть возможности для начала процесса примирения

Координатор инициативы «Мост мира», глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов дал интервью армянскому изданию «Грапарак». 1news.az представляет интервью вниманию читателей.

- Нынешнее состояние армяно-азербайджанских отношений характеризуется тремя основными событиями: мирным парафированным соглашением, подписанным в Вашингтоне в 2025 году, поставками нефтепродуктов и пшеницы в Армению через территорию Азербайджана, а также взаимными визитами представителей гражданского общества в Ереван и Баку. Вы также принимали в них участие. Какова главная цель этих визитов, что вы зафиксировали на данном этапе?

- Встреча в Абу-Даби 10 июля и последующий 8 августа 2025 года саммит в Вашингтоне с участием президента Трампа, принятие Совместной Декларации со стороны лидеров Азербайджана и Армении при свидетельстве президента США заложило основы мирной повестке между Азербайджаном и Арменией. Стороны предпринимают попытку создать рамку взаимоотношений, главным условием которой является признание территориальной целостности друг друга и обязательство решать все вопросы политико-дипломатическим путем.

На сегодня наличествует политический диалог на высшем и высоком уровне, ожидается начало реализации регионального проекта TRIPP, снимаются ограничения на экономическое взаимодействие, реализуется диалог на уровне гражданского общества. Таким образом, на мой взгляд главной целью является демонстрация того, что на сегодня осуществляется всё то, что считалось невозможным прежде. Взаимодействие и сотрудничество Азербайджана и Армении возможно расширять и углублять по мере развития мирной повестки именно в этих направлениях.

- Давайте будем честны: между армянским и азербайджанским обществами существует большое недоверие, независимо от того, сколько позитивных сигналов подается на официальном уровне. Это естественно, учитывая долгую историю конфликта. Почему в азербайджанских школьных программах, литературных произведениях и других источниках армяне и Армения по-прежнему рассматриваются как «враги», если Алиев говорит об установлении фактического мира?

Каждый конфликт имеет свои последствия – гуманитарные, экономические, политические. Между Азербайджаном и Арменией был тотальный конфликт, соответственно и последствия на много глубже и шире. Многие последствия невозможно восстановить.

Этно-территориальный конфликт имеет два измерения. На сегодня стороны признали территориальную целостность друг друга и, можно сказать, что условились о реализации последовательных шагов по окончательному решению территориальной части конфликта. Это создало условия для межгосударственного взаимодействия и сотрудничества.

Остается вторая часть конфликта – достижение мира между обществами. Это сложнейшая задача, которая требует много времени и его можно разделить на периоды. Каждый из этих периодов создает новые возможности и условия для реализации шагов в процессе примирения обществ. На сегодня реализуются шаги, которые возможно реализовать в нынешних условиях мирной повестки. Насколько дальше будет продвигаться мирная повестка, настолько дальше можно продвигать отдельные темы мира в обществах. Это относится и к школьным программам, и к культурному наследию друг друга, и к многим темам, которые чувствительны сейчас в восприятии обществ. Всё это будет реализовываться в двустороннем формате, так как у каждого общества сформировались свои ожидания друг от друга и восприятие параметров мирной повестки.

Для азербайджанского общества важна позиция армянского общества по мирной повестке, которая согласована с нынешним правительством Армении. Это мы узнаем по итогам парламентских выборов в Армении. Это важный период в мирном процессе. Следующий этап – это шаги по приближению подписания и ратификации мирного договора.

На сегодня параметры мира формируются на двусторонней основе. Мы на уровне гражданского общества фиксируем шаги, которые необходимо предпринять для перехода от узкого понимания мира до широкого его понимания. Это относится и к темам, которые обозначены в вопросе.

- Баку настаивает на том, что для окончательного заключения мирного договора Армения должна изменить свою Конституцию, заявляя, что «в ней есть территориальные претензии». Ереван отрицает существование таких положений, но обещает изменить Конституцию страны в ближайшем будущем. На ваш взгляд, это единственный «спорный» момент между сторонами, единственное, что препятствует установлению окончательного мира?

- Референдум по принятию новой Конституции Армении является внутренним процессом Армении, результаты которого повлияют на подписание и ратификацию мирного договора с Азербайджаном. В марте ожидается публикация проекта новой Конституции. Политические силы Армении, которые собираются участвовать на парламентских выборах, должны будут оформить свою позицию по представленному проекту. Также интересно, как политическая сила, победившая на выборах, обозначит свое отношение к референдуму по новой Конституции в Программе Правительства.

Это, в свою очередь, приблизит нас к точке невозврата в мирном процессе – подписанию и ратификации мирного договора.

Для азербайджанского общества важным является как политические силы Армении, участвующие в выборах, оформят в своих программах взаимоотношения с Азербайджаном, к нынешней мирной повестке и как проголосует армянское общество. Параметры мирной повестки очевидны, и они обозначены в ответах на предыдущие вопросы.

- В Армении также существуют определенные оговорки: во-первых, они не смирились с потерей Карабаха и армянским исходом, они не считают разумным требование Баку о возвращении 300 тысяч азербайджанцев в Армению, результаты процесса демаркации рассматриваются как односторонняя уступка, а судьба армянских заключенных, осужденных в Баку, давно уже вышла за рамки чисто армянского вопроса. Честно ли говорить о мире в условиях вражды?

- Да, честно. Ни один конфликт не завершался решением всех последствий конфликта. На сегодня мирная повестка зафиксировала реальность и есть попытка правительств Азербайджана и Армении выйти из конфликтной спирали, обозначить форму взаимоотношений.

По теме Западного Азербайджана и азербайджанцах, которые проживали на территории Армянской ССР, отмечу, что это часть гуманитарной составляющей последствий конфликта и рассматривается в Баку в контексте прав человека. Точно также в Армении и в некоторых странах Европы рассматривается тема армян, покинувших территорию Азербайджана. Однако как в Азербайджане, так и в Армении к контексту прав человека прибавляется и территориальный контекст – восприятие угрозы территориальной целостности. В каком контексте будет подниматься тема армян из Азербайджана, в таком же контексте будет подниматься тема западных азербайджанцев. Выбор остается за теми, кто поднимает эту тему и в выбранным ими контекстах. Азербайджанское общество не воспринимает селективный подход.

О заключенных в Азербайджане гражданах Армении могу сказать, что судебные процессы завершены и для азербайджанского общества это является частью зафиксированной реальности. Единственной страной, которая обладает легитимностью поднимать тему граждан Армении, осужденных зарубежом, является Республика Армения.

По теме определения границы могу сказать, что при отсутствии дипломатических отношения между нашими странами, действует межправительственная комиссия и есть обязательство решать все вопросы политико-дипломатическим путем. Результаты уже есть, небольшой участок границы делимитирован и демаркирован, что стало основанием для представителей гражданского общества воспользоваться этим участком для перехода границы.

- Hе первый раз, когда азербайджанцы свободно въезжают и выезжают из Армении, и речь идет не о каких-либо делегациях. Недавно двое ваших соотечественников приехали в нашу страну на машине, свободно передвигались, разговаривали даже с полицейскими, публиковали видео на азербайджанском языке, представляя армянские поселения в ваших терминах. Можете привести хотя бы один пример, когда армяне благополучно въезжали и выезжали из Азербайджана?

- В официальном релизе СНБ Армении был отмечен период нахождения двух граждан России азербайджанского происхождения на территории Армении, их точный график передвижения. Это о многом говорит. Мы также внимательно отслеживаем реакции армянского общества на данный визит.

Армяне посещали Азербайджан в рамках международных мероприятий. Свободное посещение Азербайджана армянами и азербайджанцами Армении является составной частью мирного процесса. Посмотрим в какой период мирного процесса данные визиты не станут чем-то чрезвычайным и привлекать такое повышенное внимание.

- В Армении сейчас предвыборный период. Армянская общественность убеждена, что, помимо Запада, Пашинян является предпочтительным кандидатом турецко-азербайджанского тандема. Азербайджанская пресса говорит о нём с большим уважением, чем, например, о стратегическом союзнике вашей страны, президенте России Путине. Предполагается, что нынешний премьер-министр Армении выполняет все требования Азербайджана. Если вы уверены в своём превосходстве, почему вы связываете мир с человеком, чей рейтинг падает даже в собственной стране?

- Позвольте сделать корректировку. С Россией у Азербайджана наличествует декларация о союзническом взаимодействии. Полноценным союзником России как на двусторонней основе, так посредством интеграционных объединений военно-политического и экономического характера является Армения.

По сути вопроса отмечу, что Никол Пашинян является легитимным премьер-министром Армении, который в августе прошлого года согласовал с президентом Азербайджана мирную повестку. После саммита в Вашингтоне мы не видели каких-либо крупных акций протеста в Армении. Многие оппозиционные силы критикуют правительство Армении, однако это не переросло в масштабные акции протеста.

Рейтинг же политических сил определяется на выборах и ждать осталось всего несколько месяцев.

- Справедливо ли, что Путин фактически остановил 44-дневную войну знаменитым трёхсторонним соглашением от 9 ноября, а Трамп приписывает себе «славу и лавры» мирного урегулирования конфликта, получив название проекта ТРИПП от Еревана и Баку в знак благодарности?

- 44-дневная война остановилась, когда заявленная со стороны президента Азербайджана в первый день войны цель были достигнуты. Это был вывод вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана.

По результатам договоренностей Россия получала эксклюзивность в отношениях между Азербайджаном и Арменией – был оформлен трехсторонний формат; РМК вошли в Карабах и участвовала в контактах между Баку и армянами из Карабаха; Россия должна была иметь функции на дороге из Армении в Карабах на пятилетний срок и на коммуникации из основной части Азербайджана в нашу Нахчыванскую автономию по территории Армении; первая встреча спецпредставителей президента Турции и премьер-министра Армении состоялась в здании МИД России.

Однако из-за манипулятивного подхода Москва растеряла все свои функции в обозначенных треках. То же произошло и с посредничеством ЕС.

На сегодня сформирован двусторонний формат, в рамках которого США при президенте Трампе играет роль участника в одном проекте большой темы разблокировки коммуникаций, и этот трек является, в свою очередь, одним из многих треков взаимодействия Азербайджана и Армении. Участие США в проекте TRIPP это суверенное решение Армении, Азербайджан также дал суверенное согласие на сотрудничество с создаваемой американо-армянской компанией. Таким образом, если участие США в проекте TRIPP является суверенным решением правительств Азербайджана и Армении, то придание транспортному маршруту имени президента Трампа справедливо по умолчанию.

- Bы лично верите в армяно-азербайджанское примирение? Давайте оставим мысли о дружбе на будущее․

Если бы не верил, то не участвовал бы в диалоге гражданского обществ Азербайджана и Армении. Главное в этом процессе реалистичность подходов. На сегодня есть возможности для начала процесса примирения. Конечно, на уровне политического диалога и экономического взаимодействия результаты будут ощущаться раньше и эти результаты можно измерить, они являются, так сказать, осязаемыми. На треке работы на уровне обществ требуется время, терпение, выдержка участников, последовательность и выверенность шагов.

Каждый новый период мирного процесса будет демонстрировать все новые преференции мира, которые создадут контент и основания для утверждения мира в восприятии обществ.