Арестованы лица, размахивавшие флагами СССР в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Рассмотрены соответствующие представления в отношении лиц, пытавшихся провести марш с флагами СССР в целях пропаганды коммунистической идеологии в социальных сетях были

Как сообщает АПА, на процессе в Низаминском районном суде под председательством судьи Метанет Гаджиевой в отношении Ибрагима Асадли избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца.

Также в процессе в Низаминском районном суде под председательством судьи Эмина Ахундова в отношении Абдуллы Ибрагимли тоже избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца.

Им предъявлено обвинение по ст. 233 (организация действий, нарушающих общественный порядок, либо активное участие в таких действиях) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

18:35

В отношении лиц, пытавшихся провести марш с флагами СССР и пропагандировать коммунистическую идеологию в социальных сетях, в суд поступило представление о применении меры пресечения в виде ареста.

Как сообщает AПA, представление рассматривается в Низаминском районном суде.

Им предъявлено обвинение по ст. 233 (организация действий, приводящих к нарушению общественного порядка, либо активное участие в таких действиях) УК Азербайджана.

10:10

Задержана группа лиц, пытавшаяся провести в Баку шествие с флагами бывшего СССР.

Об этом "Report" сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД).

Отмечено, что в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, были установлены и задержаны Абдулла Ибрагимли, Ибрагим Асадли и другие участники шествия. В отношении них возбуждено уголовное дело.

Предварительное следствие установило, что эти лица действовали в составе группы, арендовав офис и ведя деятельность за счет поддержки и финансирования со стороны другого государства. Также было установлено, что они периодически проводили собрания.

Во время осмотра офиса и квартир, принадлежащих указанным лицам, были обнаружены и изъяты многочисленные материалы, направленные на пропаганду коммунистической идеологии, флаги, экземпляры книг, пропагандирующих радикализм, CD-диски и другие электронные устройства.