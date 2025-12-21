Супруга погибшего при пожаре на Ясамале Самира Магомедова: «Я хочу, чтобы убийство нашей семьи не осталось безнаказанным» - ФОТО

Сегодня исполняется месяц со дня пожара в многоэтажном доме на улице Мирали Сеидова в Ясамальском районе, который привел к тяжелой утрате для нескольких семей.

Супруга Самира Магомедова - жителя и коменданта дома погибшего в этом страшном пожаре - Марта Рамазанова опубликовала в социальных сетях семейные фото, сопроводив их эмоциональным обращением:

"Это наша семья.

Месяц назад 21 ноября она была сломана навсегда.

Мой муж Самир очень любил Азербайджан, гордился своей страной и верил в то, что сможет добиться справедливости.

Нашей семьи больше нет. Никакие слова и извинения этого не исправят.

Я верю, что следствие накажет виновных.

В это верил Самир. Именно поэтому он не сдавался и продолжал бороться до конца

Он не успел. Его смерть стала подтверждением его правоты. Доказательством того, что нарушения в эксплуатации объекта были опасны для жизни. Его смерть - результат безответственности, бессовестности и ненасытности владельца объекта Вугара Аббасова.

Нашей семьи больше нет. И меня больше нет, я умерла вместе с Самиром.

Мои дети остались без отца, любящего, заботливого, сильного человека, который был их опорой каждый день.

И единственное, чего я хочу - это справедливость.

Я хочу, чтобы убийство нашей семьи не осталось безнаказанным.

Прошу вас всех, не оставляйте меня одну в этой ситуации. Мне очень нужна ваша поддержка, нужны репосты, чтобы об этом случае узнало как можно больше людей, нужно, чтобы вы не молчали".