Супруга погибшего при пожаре на Ясамале Самира Магомедова: «Я хочу, чтобы убийство нашей семьи не осталось безнаказанным» - ФОТО
Сегодня исполняется месяц со дня пожара в многоэтажном доме на улице Мирали Сеидова в Ясамальском районе, который привел к тяжелой утрате для нескольких семей.
Супруга Самира Магомедова - жителя и коменданта дома погибшего в этом страшном пожаре - Марта Рамазанова опубликовала в социальных сетях семейные фото, сопроводив их эмоциональным обращением:
"Это наша семья.
Месяц назад 21 ноября она была сломана навсегда.
Мой муж Самир очень любил Азербайджан, гордился своей страной и верил в то, что сможет добиться справедливости.
Нашей семьи больше нет. Никакие слова и извинения этого не исправят.
Я верю, что следствие накажет виновных.
В это верил Самир. Именно поэтому он не сдавался и продолжал бороться до конца
Он не успел. Его смерть стала подтверждением его правоты. Доказательством того, что нарушения в эксплуатации объекта были опасны для жизни. Его смерть - результат безответственности, бессовестности и ненасытности владельца объекта Вугара Аббасова.
Нашей семьи больше нет. И меня больше нет, я умерла вместе с Самиром.
Мои дети остались без отца, любящего, заботливого, сильного человека, который был их опорой каждый день.
И единственное, чего я хочу - это справедливость.
Я хочу, чтобы убийство нашей семьи не осталось безнаказанным.
Я верю, что следствие накажет виновных.
В это верил Самир. Именно поэтому он не сдавался и продолжал бороться до конца.
Прошу вас всех, не оставляйте меня одну в этой ситуации. Мне очень нужна ваша поддержка, нужны репосты, чтобы об этом случае узнало как можно больше людей, нужно, чтобы вы не молчали".