Задержаны лица, размахивавшие флагами СССР в Баку - ВИДЕО

Задержана группа лиц, пытавшаяся провести в Баку шествие с флагами бывшего СССР.

Об этом "Report" сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД).

Отмечено, что в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, были установлены и задержаны Абдулла Ибрагимли, Ибрагим Асадли и другие участники шествия. В отношении них возбуждено уголовное дело.

Предварительное следствие установило, что эти лица действовали в составе группы, арендовав офис и ведя деятельность за счет поддержки и финансирования со стороны другого государства. Также было установлено, что они периодически проводили собрания.

Во время осмотра офиса и квартир, принадлежащих указанным лицам, были обнаружены и изъяты многочисленные материалы, направленные на пропаганду коммунистической идеологии, флаги, экземпляры книг, пропагандирующих радикализм, CD-диски и другие электронные устройства.