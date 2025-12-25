Обновлены банкноты номиналом 50 манатов

В обращение вводятся обновлённые бумажные банкноты номиналом 50 манатов, выпущенные Центральным банком АР.

Обновлённые банкноты номиналом 50 манатов с подписью председателя Центрального банка АР Талеха Казымова поступят в обращение с сегодняшнего дня - 25 декабря 2025 года, сообщает 1news.az со ссылкой на Центробанк АР.

Подпись размещена на лицевой стороне банкноты в левом верхнем углу. На банкноте также указан год выпуска - «2025».

Иные элементы дизайна и технические характеристики обновлённой банкноты номиналом 50 манатов сохранены без изменений и полностью соответствуют находящейся в обращении банкноте аналогичного номинала.

Отметим, что обновлённая банкнота номиналом 50 манатов будет находиться в обращении параллельно с уже используемыми банкнотами того же номинала.