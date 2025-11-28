Скандал на «Space TV»: гости программы обменялись оскорблениями - ВИДЕО

В эфире программы “Один день истории”, вещаемой на канале “Space TV”, произошёл скандал.

Об этом на своём YouTube-канале сообщил телеведущий Тарих Алиев.

Так, между певицами Фирузе Бабаевой и Мехрибан Гянбаровой возник спор.

Участницы программы в ходе эфира оскорбляли друг друга нецензурными словами, а затем встали и продолжили ссору. Другие гости программы пытались их разнять.

Отметим, что полное видео с этими программы Т.Алиев опубликовал на своём YouTube-канале. В эфирной версии сцены с нецензурными выражениями были вырезаны.

Отметим, что Аудиовизуальный совет несколько раз делал предупреждения “Space TV” за нарушения в эфире.