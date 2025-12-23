В суде оглашено обвинение по делу о гибели мужчины, упавшего в канализационный коллектор в Баку

По уголовному делу, возбужденному в связи с гибелью 28-летнего Джумшуда Джумшудлы, который погиб, упав в канализацию в результате проседания дороги на территории, известной как «Баксол йолу», началось судебное разбирательство по делу начальника участка аварийно-восстановительных работ службы канализационных коллекторов и напорных систем Бакинского управления водоканала Азера Джумшудова, взятого под стражу по данному делу.

Как сообщает AПA, на состоявшемся сегодня в Наримановском районном суде процессе под председательством судьи Гюльтекин Асадовой адвокат обвиняемого Азера Джумшудова — Анар Рамазанов — выступил с ходатайствами.

Он попросил провести осмотр места происшествия с участием специалистов по реестру и кадастру недвижимости.

Также он предложил привлечь к процессу специалистов Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана.

Кроме того, он ходатайствовал о направлении запросов в соответствующие органы в связи с камерами системы «Безопасный город», расположенными на объектах в районе происшествия.

Суд удовлетворил первое и второе ходатайства. Было принято решение рассмотреть остальные ходатайства на стадии изучения документов.

После этого государственный обвинитель огласил обвинительный акт.

А. Джумшудов не признал себя виновным по предъявленному обвинению.

Процесс будет продолжен 15 января.