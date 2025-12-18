Хотел разнять драку - лишился жизни: трагедия в бакинском кафе

В Баку завершился судебный процесс по делу об убийстве, совершённом в кафе.

Как сообщает Qafqazinfo, в Бакинском суде по тяжким преступлениям был вынесен приговор по делу, которое привело к гибели человека.

Сообщается, что инцидент произошёл в июне прошлого года около 2 часов ночи на улице Р. Рустамова, в поселке Бакиханов Сабунчинского района.

Так, в кафе произошёл конфликт между группой лиц. В этот момент Туран Шекеров, 990 года рождения, пытавшийся разнять дерущихся, внезапно получил удар по голове. Его доставили в Республиканскую нейрохирургическую больницу, где он проходил стационарное лечение, но через несколько дней скончался.

Установлено, что смерть Турана Шекерова наступила в результате гнойного воспаления и отёка головного мозга, вызванных: сдавлением мозгового вещества, кровоизлиянием в мягкие оболочки и вещество мозга, оскольчатым переломом правой половины лобной кости с повреждением твёрдой мозговой оболочки и разрывом мягких тканей в области лба, а также одной раздавленной и разорванной раной правой половины лба.

Следствием также установлено, что удар по голове Турaну нанёс урожениц Нахчывана Муса Мусаев, 1970 года рождения, используя трость с головкой в виде орла.

В своём последнем заявлении Туран Шекеров сообщил, что во время конфликта пытался разнять дерущихся. После этого Муса вызвал его к себе и внезапно ударил тростью по голове.

Суд признал М. Мусаева виновным по статье 126.3 Уголовного кодекса (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть) и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы.