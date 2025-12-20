Прогноз погоды на воскресенье: Возможны дожди
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и вечером местами возможны дожди, северо-западный ветер сменится юго-восточным.
Температура воздуха составит ночью 3-6, днем - 8-10 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 770 мм до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80%.
В регионах Азербайджана завтра ожидается преимущественно сухая погода, местами возможен туман.
Будет преобладать умеренный западный ветер.
Температура воздуха составит ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем - 9-12 градусов тепла, ночью в горах - 3-8 градусов мороза, днем - от 3-8 градусов тепла.