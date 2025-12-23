«Есть красные линии»: В Грузии отвергли восстановление дипотношений с РФ

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу «Рустави 2» отверг возможность восстановления дипломатических отношений с Россией из-за статусов Абхазии и Южной Осетии.

Премьер подчеркнул, что политика Грузии в отношении России «предельно ясна». У Тбилиси есть «красные линии», связанные с вопросом «оккупации», указал Кобахидзе.

«Пока будет продолжаться оккупация 20 процентов нашей территории, два исторических региона, до этого, естественно, невозможно <...> восстановление дипломатических отношений», — сказал он.