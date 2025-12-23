Милли Меджлис утвердил платное участие в конкурсе для учителей

Милли Меджлис Азербайджана в окончательном чтении одобрил изменения в закон «Об общем образовании», согласно которым участие в конкурсе на замещение должностей учителей станет платным.

Поправки были приняты на сегодняшнем пленарном заседании.

При этом от уплаты сборов освобождаются участники, проходящие конкурс впервые, лица с инвалидностью, члены семей, получающих адресную государственную социальную помощь, семьи шехидов, а также граждане со статусом «ветеран войны».

Источник: Report

Джамиля Суджадинова