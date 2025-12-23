 Названы главные причины ДТП на пешеходных переходах - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Названы главные причины ДТП на пешеходных переходах - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий13:10 - Сегодня
Пешеходные переходы являются участками дорог, требующими особого внимания с точки зрения безопасности дорожного движения - анализ ДТП в этих зонах показывает, что большинство аварий происходит из-за несоблюдения правил участниками движения, особенно водителями, и часто сопровождается серьёзными последствиями.

Дорожно-транспортное происшествие на участке автомагистрали Баку–Шамаха, проходящем через Бинагадинский район, ещё раз подтверждает, что среди основных причин аварий на пешеходных переходах на проезжей части особое место занимают превышение скорости, невнимательность, спешка и неправильная оценка рисков, сообщает 1news.az со ссылкой на Главное управление дорожной полиции.

Если водитель, приближаясь к пешеходному переходу, вовремя не снижает скорость, недостаточно внимательно оценивает дорожную обстановку и не уступает дорогу пешеходам, это может привести к серьёзным последствиям. Важно помнить, что каждое решение водителя и каждое его действие за рулём напрямую влияет на жизнь людей. Поэтому при приближении к пешеходным переходам необходимо проявлять максимальное внимание и осторожность.

В то же время в дорожной полиции подчеркивают, что пешеходы, как участники дорожного движения, не должны забывать о своей ответственности: пользоваться только обозначенными переходами и перед выходом на проезжую часть трезво оценивать расстояние до транспортных средств и интенсивность движения.

Резкие движения, остановки на месте или выбегание на дорогу значительно увеличивают риск аварии.

«Наблюдения и анализ показывают, что обеспечение безопасности на пешеходных переходах возможно только на основе взаимной ответственности. Внимательность и соблюдение правил как водителями, так и пешеходами играет решающую роль в сохранении человеческой жизни. Призываем каждого участника движения строго соблюдать правила и не относиться безразлично к жизни людей», - отмечают в дорожной полиции.

