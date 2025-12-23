Главные ёлки планеты: как мир встречает Новый год - ФОТО

С наступлением декабря главные столицы и города по всему миру преображаются, центральные площади и набережные становятся праздничными эпицентрами, где главной героиней становится рождественская, новогодняя елка.

Давайте вместе погрузимся в атмосферу праздника и и посмотрим на самые впечатляющие новогодние елки мира!

Германия. В Дортмунде установили гигантскую елку, которую часто называют одной из самых больших в мире. Она достигает около 45 метров в высоту и создается из множества отдельных елей - примерно 1 200 Norway spruce, собранных в единую структуру и украшенных тысячами огней. Это зрелище уже давно стало символом открытия рождественского сезона на крупнейшей ярмарке Германии.

По давним традициям страны считается, что громкие звуки, фейерверки и хлопушки отпугивают злых духов и всё недоброе, накопившееся за год. На праздничном столе часто появляется карп, который в немецкой культуре символизирует удачу и финансовое благополучие, а утро первого января нередко начинается с тёплых брецелей и глинтвейна.

Великобритания. Традиция лондонской елки уходит корнями в 1947 год. Каждую зиму Норвегия дарит столице ель в знак благодарности за помощь во Второй мировой войне.

Ель, обычно более 20 метров в высоту, прибывает из лесов Осло и торжественно зажигается в начале декабря, знаменуя начало праздничного сезона. Кульминацией новогодней ночи становятся грандиозные фейерверки над Темзой и бой Биг-Бена, отсчитывающего последние секунды уходящего года.

Британцы целуются под омелой и следуют старинной традиции первого гостя, который должен принести в дом хлеб и уголь как символы сытости и тепла в наступающем году.

США. В Нью-Йорке одна из самых известных елок мира украшает площадь Rockefeller Center в Манхэттене. Каждый год сюда привозят гигантское дерево, высота которого зачастую превышает 25 метров, а украшено оно десятками тысяч огоньков и сверкающей звездой на вершине, что делает его символом американского праздничного сезона.

Новогодняя ночь же немыслима без Таймс-сквер, где ежегодно проходит всемирно известная церемония падения хрустального шара. За этим ритуалом следят миллионы людей по всему миру.

Италия. В самом сердце Ватикана, ёлка на площади Святого Петра приобретает особое значение. Рядом с рождественским вертепом она становится частью духовного пространства, напоминая о религиозных истоках праздника и объединяя паломников и туристов со всего мира. В новогоднюю ночь здесь едят чечевицу, как символ изобилия и будущего богатства, запускают фейерверки, чтобы отогнать злых духов и всё недоброе, оставшееся в прошлом году, надевают красное бельё на удачу и обновление, а иногда и буквально прощаются со старым, выбрасывая ненужные вещи.

Испания. В Мадриде главная елка обычно появляется на центральных площадях, где рядом с ней собираются жители и туристы. В Мадриде Новый год сопровождается не только сиянием огней, но и древней традицией «двенадцати виноградин», по одной на каждый удар часов в полночь, что приносит удачу в новом году. Еще одно традиция в Испании - поставить чемодан у двери для путешествий, и есть чечевицу на удачу и деньги, а также зажигать цветные свечи.

Австрия. Здесь атмосфера пропитана праздничным духом, в Вене торжественное зажигание елки у Ратушной площади сопровождается рождественскими ярмарками с глинтвейном, сладостями и музыкой, привлекая миллионы посетителей каждый сезон. Здесь дарят друг другу фигурки свиньи как знак благополучия, трубочиста - как оберег от бед, подковы, божьих коровок и четырёхлистного клевера. Праздничная атмосфера продолжается и в городских залах, где проходят новогодние балы.

Венгрия. Главная елка Будапешта возвышается перед зданием парламента, где праздничная иллюминация и праздничные события привлекают семьи и гостей столицы в зимние вечера. В полночь переворачивают гигантские песочные часы Time Wheel, которые олицетворяют начало нового года и течение времени, а также используют так называемую «медовую помаду», ведь считается, что именно она приносит сладкую речь.

Армения. В Ереване главный новогодний символ уже торжественно зажжен на Республиканской площади, где жители и гости столицы собрались на праздничную церемонию, чтобы отметить начало зимних торжеств.

Грузия. В Тбилиси елка становится центром праздничных мероприятий на Площади Первой Республики, где освещение традиционно открывает сезон елочных празднований. Фестиваль включает музыкальные выступления, развлечения и рождественскую «Новогоднюю деревню». Особое внимание придаётся тому, кто первым переступит порог дома в Новый год. Этот человек, «меквле», должен быть добрым и принести с собой сладости, чаще всего козинаки, чтобы год был счастливым и изобильным.

Азербайджан. Новогодняя атмосфера особенно ощутима в Баку, где на площади «Азнефть» установлен новый комплекс главной новогодней ёлки. Он продолжает сложившуюся традицию празднования в этом символическом месте нашей столицы, и встречает жителей и туристов продуманным, ярким и по-настоящему запоминающимся праздничным оформлением. Одной из ключевых точек новогодней ночи становится и Приморский бульвар, ведь здесь часы на вышке отсчитывают последние секунды уходящего года, а небо над Каспием озаряется масштабным салютом.

Джамиля Суджаддинова