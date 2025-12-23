В Азербайджане предлагается сократить срок военной службы для врачей.

Как сообщает AПA, с таким предложением выступил заместитель председателя Комитета парламента по здравоохранению Рашад Махмудов на заседании Милли Меджлиса, посвящённом обсуждению во втором чтении законопроектов «О принятии Положения о прохождении военной службы» и «О внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «О военной обязанности и военной службе».

Рашад Махмудов отметил, что подготовка врача, инженера или специалиста, требующего специальных технических знаний, занимает годы, а иногда и десятилетия.

«Длительное полное отстранение таких кадров от профессиональной деятельности не эффективно ни для государства, ни для сути службы. Основная философия предлагаемого мной подхода заключается в том, чтобы понятие военной службы не означало отрыв от профессии, а превращалось в форму службы через профессию. То есть врач служит в армии как врач, технический специалист — по своей специальности, принося реальную пользу государству. Эта модель полностью соответствует международной практике. В ряде стран, включая братскую Турцию, военная служба врачей организована на короткий срок, с зарплатой и с учётом их специальности. Это не уступка и не исключение — это разумный подход», - отметил депутат.